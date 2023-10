Jacobina recebe final de campeonato de hard enduro neste fim de semana | A TARDE

O município de Jacobina recebe, neste fim de semana, a final do Campeonato Baiano de Hard Enduro 2023. De sexta-feira, 6 a domingo, 8, serras, morros, rios e cachoeiras da região serão o cenário para uma prova de aproximadamente 30 km.

Na noite desta sexta-feira, na Praça do Céu, uma reunião será realizada com apresentação de informações técnicas sobre a prova e entrega de kits para os atletas. No sábado, a partir das 14h, acontece a largada do prólogo, prova que define a ordem da largada oficial que acontece no domingo, às 9h, no mesmo local.



Realizado pela primeira vez na Bahia, o campeonato tem o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com a Federação Baiana de Motociclismo. As duas primeiras etapas foram realizadas nas cidades de Castro Alves e Santa Teresinha.