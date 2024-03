Jacobina vence Jacuipense fora de casa e se livra do rebaixamento | A TARDE

O Jacobina foi até Riachão do Jacuípe na tarde deste sábado, 24, e venceu o Jacuipense na Arena Valfredão pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Anderson Bandeira e Max marcaram para os visitantes e Marcinho diminuiu para o Leão do Sisal.

Com o resultado, o Jacobina ultrapassou o Jacuipense e agora ocupa a 6ª posição com 11 pontos, dois atrás de Bahia e Vitória, que jogam neste domingo, 25. O Jegue da Chapada está matematicamente livre do rebaixamento para a segunda divisão e ainda sonha com uma vaga na semifinal.

Já o time de Riachão do Jacuípe permanece com nove pontos, agora na 7ª colocação, sem chances de classificação para a próxima fase e também livre de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Baiano.

Na última rodada, as duas equipes entram em campo às 16h de domingo, 3. Na Casa de Apostas Fonte Nova, o Jacuipense visita o Bahia, enquanto o Jacobina recebe o Jequié no Estádio José Rocha.