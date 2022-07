Jacobinense vence o Juazeiro nos pênaltis e garante vaga na 1ª divisão

Em sua primeira disputa profissional, o time do Jacobinense reverteu a vantagem do Juazeiro neste sábado, 23, e garantiu sua classificação para a elite do futebol baiano para a temporada 2023.

O time do Jacobinense venceu no tempo normal por 1 a 0 e nos pênaltis, por 7 a 6. Isso porque no primeiro jogo, o Juazeiro venceu o primeiro jogo por 2 a 1, no Adauto Moraes.

A outra partida para definir o próximo clube da Série A do Campeonato Baiano acontece neste domingo, 24, no Waldomiro Borges, no duelo envolvendo Jequié e Itabuna. No primeiro jogo a partida acabou empatada em 1 a 1 e o vencedor do duelo avança de fase na competição.