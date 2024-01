Jacuipense anuncia dois laterais ex-Vitória para a temporada 2024 | A TARDE

Vice-campeão baiano nas duas últimas temporadas, o Jacuipense começou a anunciar os primeiros reforços para 2024, quando disputará o estadual, a fase preliminar da Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

Sob o comando do técnico Jonilson Veloso, o Jacuipense anunciou a contratação do lateral-direito Van e o retorno do lateral-esquerdo Vicente, ambos ex-Vitória. Além disso, o clube contratou o meia Jerry, bicampeão baiano com o Atlético de Alagoinhas em 2021 e 2022.

Anteriormente, o Jacuipense já havia anunciado a renovação de jogadores importantes como o atacante Jeam, vice-artilheiro do último Baianão com cinco gols, o goleiro Marcelo, titular da equipe na Série D deste ano, o experiente volante Fábio Bahia e o zagueiro Weverton, um dos destaques do time no estadual desta temporada.

O Leão do Sisal estreia no Campeonato Baiano diante do Vitória, na quarta-feira, 17, em jogo marcado para as 19h15, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe. Antes disso, o Jacupa vai até a Paraíba visitar o Botafogo-PB, no domingo, 7, em jogo único pela pré-Copa do Nordeste,