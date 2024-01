Jacuipense e Conquista estreiam na Copinha nesta quarta-feira | A TARDE

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 começou na última terça-feira, 2, mas os representantes baianos só entram em campo a partir desta quarta, 3. Jacuipense e Conquista vão enfrentar adversários do sul do Brasil e sonham com a classificação para a próxima fase da principal competição de base do país.

Em Cravinhos, no estádio José Vessi, o Jacuipense encara a Chapecoense, pelo Grupo 6. Já o Conquista enfrenta o Juventude, em São Bernardo do Campo, no estádio 1ª de Maio, em jogo válido pelo Grupo 25. A bola rola a partir das 15h15 para as duas partidas.

Equipe do Conquista FC que chegou à semifinal do Campeonato Baiano sub-20 do ano passado | Foto: Divulgação | Redes Sociais

Os outros dois representantes baianos são Bahia e Vitória, que têm estreia marcada para esta quinta-feira, 4. O adversário do Tricolor, no Grupo 21, é o Joinville, na cidade de Guaratinguetá, às 15h15. Por outro lado, o Vitória enfrenta o Picos-PI, às 11h, na Arena Ibrachina, em São Paulo.