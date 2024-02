Jacuipense e Itabuna conhecem seus adversários na Copa do Brasil; veja | A TARDE

A dupla baiana do interior do estado conheceu, na tarde desta terça-feira, 30, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os seus adversários na primeira fase da Copa do Brasil de 2024.

O Jacuipense, que tem a vantagem do empate, devido ao Ranking Nacional de Clubes (RNC), viaja à capital paulista para enfrentar o Água Santa, atual vice-campeão estadual, e caso passe de fase, pega o vencedor do duelo entre Marcílio Dias x Vasco.

Já o Itabuna, que conquistou sua vaga na Copa do Brasil de 2024 após boa campanha no Baianão de 2023, vai encarar o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. O mando da partida será do dragão. Avançando de fase, os baianos enfrentarão o vencedor de Asa-AL x Internacional. Em 2023, a equipe carioca eliminou um clube baiano nesta mesma fase da competição: o Vitória.

Ambos os confrontos ocorrerão entre as datas 21 e 28 de fevereiro.

Na noite da última segunda-feira, 29, Itabuna e Jacuipense se enfrentaram em partida válida pela 4ª rodada do Baianão, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, e o Dragão levou a melhor, vencendo o Leão do Sisal pelo placar de 3 a 1. O resultado empurrou a ‘Jacupa’ para a última colocação do Campeonato Baiano.