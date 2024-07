Jacuipense e Itabuna ficam no empate sem gols na Copa 2 de julho

Jacuipense e Itabuna se enfrentaram na Copa 2 de julho - Foto: Hilton Oliveira / EC Jacuipense

As equipes sub-15 do Jacuipense e Itabuna se enfrentaram nesta quarta-feira, 3, pela 2ª rodada da Copa 2 de julho. No Wet, o resultado foi o empate sem gols, com cada equipe garantindo um ponto.

Na estreia, a equipe de Riachão do Jacuípe conseguiu sair vitoriosa pelo placar de 2x0, com dois gols de Erick. O Dragão do Sul, por sua vez, estreou nesta rodada e enfrentará o Brausa, dos Estados Unidos, na quinta-feira, 4, às 9h. O Jacupa volta a campo contra Paulo Afonso-BA, às 10h30, ambos no Wet.

As equipes fazem parte do Grupo D, em conjunto com a Seleção Sergipana, Paulo Afonso e Brausa.