Jacuipense e Juazeirense empatam em jogaço de quatro gols na Série D

Um confronto entre baianos movimentou a 8ª rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, Jacuipense e Juazeirense empataram 2 a 2 e se mantiveram dentro da zona de classificação à próxima fase da competição nacional.

Buscando sua segunda vitória como visitante na Quarta Divisão, o Cancão de Fogo saiu na frente no placar com gol de Diki, mas o Leão do Sisal deixou tudo igual com Thiaguinho marcando de cabeça ainda no primeiro tempo. Arthur Caculé deixou o time de Juazeiro na frente mais uma vez, mas o experiente Thiaguinho Martins empatou o duelo.

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Com o resultado, a Juazeirense se manteve na 3ª colocação com 13 pontos em oito jogos, com quatro pontos de diferença em relação ao líder CSA. O Jacuipense, por outro lado, tem 11 pontos e guarda uma preocupação maior com a metade de baixo do Grupo A10.

CSE-AL e Atlético de Alagoinhas ficaram no empate em 0 a 0 e perderam chance de aproveitar a igualdade entre os adversários diretos na luta por vaga à segunda fase da Série D. Rebaixado à Série B do Baiano no início do ano, o Carcará é o lanterna na Quarta Divisão com apenas quatro pontos conquistados.

Grupo A10

Foto: CBF

Outro representante baiano na competição, o estreante Porto entra em campo nesta segunda-feira, 25, às 20h30, contra o Democrata GV, em Minas Gerais. O caçula ocupa a quarta colocação no Grupo A12 com dez pontos em sete jogos.

Grupo A12