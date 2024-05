Jacuipense e Juazeirense estreiam com empate na Série D | A TARDE

A tarde deste sábado, 27, foi de estreia na Série D do Campeonato Brasileiro para Jacuipense e Juazeirense. Ambos estão no Grupo A4 da competição nacional e estrearam com empate.

Em Juazeiro, o Cancão de Fogo recebeu o Itabaiana-SE e empatou por 1 a 1. Cleiton, de falta, abriu o placar para os visitantes no Adautão, mas Pedro Henrique, de pênalti, igualou a partida na etapa final. Na cidade vizinha, o Jacuipense visitou o Petrolina e não saiu do zero no Estádio Paulo Coelho.

Jacuipense arrancou empate fora de casa | Foto: Sant Fotografia | ASCOM Petrolina

Na próxima rodada, o Jacuipense recebe o Sergipe no Estádio de Pituaçu, em Salvador, às 15h de sábado, 4. No dia seguinte, às 16h, a Juazeirense vai até a região metropolitana de Recife para encarar o Retrô, na Arena Pernambuco. O Itabuna, representante baiano no Grupo A6, tem estreia marcada para as 16h deste domingo, 28, também em Pituaçu.