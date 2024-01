Jacuipense perde para a Chapecoense na estreia da Copinha; veja | A TARDE

O Jacuipense não foi páreo para a Chapecoense, que venceu a equipe baiana sem muitas dificuldades, pelo placar de 3 a 1. Os gols da partida foram anotados por Mailson e Cacá, duas vezes, para o time catarinense, enquanto Sidney descontou para os baianos.



Com esse resultado, a Chapecoense assume a liderança do grupo 6, juntamente com o Novorizontino, que também venceu o Comercial pelo mesmo placar em partida anterior.

O próximo desafio da Chapecoense será no sábado, às 15h15, contra o Novorizontino, em um confronto crucial pela primeira posição do grupo. Enquanto isso, o Jacuipense enfrentará o Comercial no mesmo dia, às 13h, em um jogo decisivo para a sobrevivência das duas equipes na competição.