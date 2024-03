Jacuipense sai na frente, leva virada e está fora da Copa do Brasil | A TARDE

Jogando fora de casa, na Arena Barueri, tendo a vantagem do empate, a Jacuipense enfrentou o Água Santa na 1ª fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, 28. A Jacupa até chegou a fazer 1 a 0 na equipe paulista, mas acabou sofrendo a virada e ficou de fora da 2ª fase da competição,

Depois de uma etapa inicial disputada e de leve dominância do adversário, o Leão do Sisal abriu o placar do jogo no finalzinho do primeiro tempo, após gol marcado por Pablo.

No entanto, logo no início da etapa final, o 'Netuno' deu um banho de água fria nas emoções da equipe de Riachão do Jacuípe. Isso porque os paulistas empataram o jogo com Luan Dias, freando o ímpeto da equipe baiana.

Por volta dos 34 minutos do segundo tempo, o camisa 10 Luan Dias marcou seu segundo gol e acabou com o sonho da classificação da Jacuipense, após cobrança de falta.

Na 2ª fase da Copa do Brasil, o Água Santa vai enfrentar o Vasco da Gama, que venceu o Marcílio Dias por 3 a 1, na noite da última terça-feira, 27.