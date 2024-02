Jacuipense vence o Atlético e soma os primeiros pontos no Baianão | A TARDE

Em um jogo eletrizante, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas encerraram a 3ª rodada do Campeonato Baiano na noite desta quinta-feira, 25. A partida realizada na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe, terminou com vitória dos donos da casa por 3 a 2. William, Jeam e Pablo marcaram para o Leão do Sisal, enquanto Rodrigo e Evair diminuíram para o Carcará.

O resultado positivo garantiu ao Jacuipense os primeiros pontos na competição e um salto da lanterna para a 7ª posição, com três pontos. Já o Atlético deixou o G-4 e aparece na sexta colocação com quatro pontos.

As equipes voltam a campo pela 4ª rodada do Baianão já nos próximos dias. Às 18h30 de domingo, 28, o Atlético visita o Jequié no Estádio Waldomiro Borges. No dia seguinte, às 19h15, o Jacuipense vai até Ilhéus enfrentar o Itabuna no Estádio Mário Pessoa.