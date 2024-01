Jacuipense vence o Bahia de Feira em amistoso de pré-temporada | A TARDE

Em amistoso de pré-temporada realizado na tarde deste sábado, 30, o Jacuipense venceu o Bahia de Feira por 2 a 1, no CT Praia do Forte, em Mata de São João. O atacante Flavinho marcou os dois gols do Leão do Sisal na partida, enquanto Ronan diminuiu para o Tremendão.

O duelo faz parte da preparação das equipes para a temporada 2024. O primeiro jogo oficial do Jacuipense está marcado para as 19h de domingo, 7, contra o Botafogo-PB, em João Pessoa. A partida é válida pela 1ª rodada da Pré-Copa do Nordeste. No Baianão a equipe estreia contra o Vitória, em Riachão do Jacuípe, no dia 17, às 19h15.

Já o Bahia de Feira entra em campo, pela primeira vez na temporada, no dia 14 de janeiro, na partida que abre o Baianão 2024. O adversário será o Jacobina, que retorna para a elite do futebol baiano como vice-campeão da Série B. A bola rola a partir das 16h na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.