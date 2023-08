Japão goleia Espanha e garante vaga em primeiro lugar no grupo C

Japão e Espanha se enfrentaram em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina 2023. Em um jogo com grande posse de bola espanhola, a seleção japonesa apostou nos contra-ataques e conseguiram garantir a classificação para as oitavas em primeiro lugar após aplicar uma goleada por 4x0 com gols da Miyazawa (2x), Ueki e Tanaka. Mesmo com a derrota, a Espanha conseguiu a classificação em segundo lugar após as vitórias contra a seleção da Costa Rica e Zâmbia.

O jogo

A Espanha, mais uma vez, iniciou a partida controlando a posse de bola, a sua primeira chegada ao gol foi ainda aos 5 minutos com Aitana Bonmatí, que surgiu como elemento surpresa na área para desviar um cruzamento de Mariana, em seguida, cabeceou para fora. O Japão, por sua vez, apesar de não ter grande posse, quando tinha a bola no pé, investia no contra-ataque extremamente ofensivo, não atoa, ainda aos 12 minutos, abriu o placar com Miyazawa, que finalizou no cantinho após receber ótimo passe deu o seu primeiro passe em busca da primeira colocação do grupo C.

Com o susto nos minutos iniciais, a Espanha continuou com a posse de bola, chegando até mesmo a estatística de 230 passes completos, enquanto a seleção japonesa tinha somente 54. Entretanto, a posse não resultava em jogadas ofensivas, muito menos, finalizações. Já o Japão, fazia um jogo com estratégia perfeita, não atoa, ampliou o placar aos 29 minutos. Em mais um contra-ataque de manual, Ueki recebeu na esquerda, cortou para dentro e finalizou, o chute desviou na Paredes, que acabou encobrindo a goleira Misa. 2x0 Japão. Com uma ótima defesa e um contra-ataque para dar inveja, a seleção japonesa conseguia fechar os espaços dentro da sua área, impedindo que a Espanha conseguisse qualquer reação. Próximo ao fim do primeiro tempo, aos 40 minutos, na terceira vez que o chapado chegou na área adversária, Miyazawa recebeu um ótimo lançamento nas costas da defesa e bateu de forma perfeita, não dando a menor chance para a goleira Misa. 3x0 Japão.

Na volta do intervalo, o ritmo intenso do primeiro tempo diminuiu, a partida se tornou morna e sem grandes chances de gols. O Japão, que já estava com um ótimo resultado, manteve a segurança defensiva e impediu, novamente, que a Espanha fizesse o seu primeiro gol do dia. Mas se você pensou que elas não iam manter o contra-ataque perfeito, pensou errado! Já aos 37 minutos, Tanaka carregou a bola pela direita, fintou para o meio e bateu de canhota no ângulo superior direito do gol, fazendo mais um golaço no dia. 4x0 Japão. Resultado final.

Oitavas de final

Com o resultado e 100% de aproveitamento garantido, o Japão enfrentará a seleção da Noruega nas oitavas de final, que somou somente 4 pontos na fase de grupos. A partida acontecerá no sábado, 5, às 5 horas da manhã, no Wellington Regional Stadium.

Já a Espanha, classificadas em segundo lugar do grupo C, enfrentará a líder do A, a Suíça, que tem um retrospecto de uma vitória e dois empates na competição. O confronto será, também, no sábado, entretanto, um pouco mais cedo, às 2 horas da manhã, no Eden Park, na Nova Zelândia. O curioso para esse confronto é que, apesar de ter classificado em segundo lugar, a Espanha tem mais vitórias e pontos (6), na fase de grupos, do que as adversárias das oitavas (5).