Jaqueline volta às quadras após dois anos de aposentadoria

A ponteira Jaqueline, de 39 anos, bicampeã olímpica pela Seleção Brasileira, vai retornar para as quadras após dois anos de aposentadoria. O anuncio foi feito, nesta quinta-feira, 20, pelo Campinas Vôlei, que disputa a Superliga C.

Depois de ter desistido da aposentadoria, Jaqueline usará a camisa 8 no Campinas e já deu início à pré-temporada. Nesta quinta (20), a comissão técnica iniciou a preparação com o restante do elenco.

Em busca de reforços experientes, o Campinas já havia anunciado a levantadora Fabíola e a ponteira Mari Paraíba. A ideia do clube paulista é unir as trajetórias para a disputa do Campeonato Paulista e a Superliga C.