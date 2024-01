Jayme Brandão cita melhorias no Waldomiro Borges: "Melhor do interior" | A TARDE

A bola rola para o Campeonato Baiano 2024 neste domingo, 14, e nesta sexta, 12, foi realizado o evento oficial de lançamento em Salvador. Além da presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, a cerimônia recebeu representantes dos clubes participantes, da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e da TVE, emissora oficial da competição.

Atual campeã da Série B do Baianão, a Associação Desportiva Jequié foi representada pelo seu gerente de futebol, Jayme Brandão. Em conversa com o Portal A TARDE, ele garantiu que o estádio Waldomiro Borges, em Jequié, será liberado para receber jogos do Campeonato Baiano e citou as reformas feitas no equipamento.

“O estádio está em fase final de melhorias, teve ampliação de sua capacidade, teve construção de banheiros, saída de emergência, gramado. Trocou toda iluminação do estádio por uma iluminação LED, os vestiários estão sendo modernizados. Então hoje, quem for lá no Waldomiro Borges, vai encontrar um estádio digno, com boa condição. Eu acho que posso, sem falsa modéstia, dizer que deve ser o melhor estádio do interior da Bahia atualmente. Pelo que eu conheço dos outros, a condição que ele apresenta lá para para os adversários e para a torcida… Então creio que até o início da próxima semana a FBF já vai poder confirmar na tabela oficialmente o Waldomiro Borges como nosso mando de campo”, contou ao Portal A TARDE.

O dirigente ainda falou sobre a montagem do elenco e revelou que a expectativa de chegar entre os quatro primeiros é uma projeção realista.

“Fizemos três amistosos com duas equipes que vão disputar a competição, Itabuna e o Bahia de Feira. Vencemos dois e empatamos um, mas os resultados não são o mais importante, porque era período de preparação. Mas dá um norte que o trabalho está no caminho certo. A gente montou um grupo, manteve uma base que foi campeã da Série B, mas a maior parte do grupo, são de novos atletas. E creio que a gente conseguiu montar um grupo competitivo. O objetivo é ficar entre os quatro. E pelo que eu conheço da competição e pelo que eu tenho acompanhado dos outros elencos, não é uma projeção audaciosa, é algo realista. Então eu acho que o Jequié vai chegar forte e pode surpreender muita gente”, concluiu Jayme Brandão.

O primeiro jogo do Jequié está marcado para quarta-feira, 17, contra o Bahia, que vai jogar com uma equipe alternativa, já que o elenco principal faz pré-temporada na Inglaterra. A bola rola a partir da 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano.