Jenni Hermoso processa Rubiales por beijo forçado na Copa

A atacante Jenni Hermoso, campeã mundial com a Espanha, processou o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, por crime de agressão sexual. A formalização da denuncia foi realizada na última terça-feira, 5.

De acordo com publicação do jornal "El Diário", Hermoso se dirigiu a Promotoria Geral do Estado e prestou depoimento contra o gestor, devido ao beijo forçado durante a comemoração do título da Copa do Mundo Feminina, na Austrália.

O órgão abriu investigação contra Rubiales em 28 de agosto. Hermoso tinha até 15 dias para formalizar a denuncia. Mesmo com a opção de fazer a reclamação por escrito, a jogadora optou ir pessoalmente.

A Fifa suspendeu Luis Rubiales de sua função. Sob comando interino, a Federação Espanhola demitiu o técnico da seleção, Jorge Vilda, que apoia a gestão Rubiales.

Jenni Hermoso se manifestou sobre o caso, informando que o beijo foi forçado e desmentiu prontamente a Rubiales, que dizia que a manifestação de carinho foi com consentimento.

"Quero esclarecer que em momento algum consenti o beijo que ele me deu, e em momento algum tentei levantar o presidente. Não tolero que se coloque em dúvida a minha palavra, muito menos que inventem palavras que eu teria dito" disse a atleta.