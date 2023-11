Jequié anuncia ex-Bahia como novo Gerente de Futebol | A TARDE

A Associação Desportiva de Jequié (ADJ) anunciou Jayme Brandão como seu novo Gerente de Futebol para a temporada de 2024. Com 41 anos de idade, Brandão traz consigo uma vasta experiência, sendo sua última passagem pelo Esporte Clube Bahia, onde atuou por 17 anos, desempenhando papéis cruciais como supervisor e gerente de futebol.

Pós-graduado em gestão esportiva, o profissional possui um currículo notável, acumulando oito títulos do Campeonato Baiano e dois da Copa do Nordeste, além de ter contribuído para quatro acessos no Campeonato Brasileiro. Sua trajetória de sucesso no Bahia credencia Jayme Brandão para assumir a gestão do departamento de futebol da ADJ, onde se une ao vice-presidente Camilo Barbosa na condução das estratégias para a temporada.

Nos últimos dias, Brandão já iniciou os trabalhos na montagem do elenco do Jipão, demonstrando seu comprometimento em contribuir para o sucesso da equipe na próxima temporada. A chegada do experiente Gerente de Futebol reforça o compromisso da ADJ em fortalecer seu departamento esportivo e buscar resultados expressivos em 2024.

“A ADJ me apresentou um projeto sério, com boas condições de trabalho. Eu chego para somar e ajudar o clube a conquistar seu primeiro objetivo, que é ficar entre os quatro melhores do Baiano e, consequentemente, garantir um calendário cheio para 2025. Agradeço ao presidente Leur e ao vice-presidente Camilo pelo convite. Vou me dedicar dia e noite para corresponder a confiança que têm demonstrado no meu trabalho”, afirmou Jayme Brandão.