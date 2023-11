Atlético de Alagoinhas anuncia novo técnico para 2024; confira | A TARDE

O Carcará se prepara para a temporada 2024 com a chegada do experiente treinador Zé Carlos, de 43 anos. Com passagens destacadas à frente do Anapolina (GO) nesta última temporada e experiência prévia no Confiança (SE) e Amazonas (AM), o técnico traz consigo um histórico sólido no comando de equipes.

Além de sua carreira como treinador, Zé Carlos também deixou sua marca como atleta, desempenhando o papel de lateral-esquerdo em renomados clubes como Goiás, Corinthians, Botafogo, Cerezo Osaka (Japão) e Náutico. Sua transição do campo para o banco de reservas evidencia sua rica bagagem no futebol, o que pode ser um trunfo valioso para o Carcará na busca por sucesso na próxima temporada.

Nos próximos dias, os torcedores de Alagoinhas poderão receber pessoalmente o novo técnico, que se apresentará para iniciar os trabalhos visando fortalecer a equipe e alcançar os objetivos traçados para o futuro.