Jequié anuncia Gabardo Júnior como treinador para o Baianão 2024 | A TARDE

Atual campeão da Série B do Campeonato Baiano, o Jequié retorna à elite do futebol no estado em 2024 e, nesta terça-feira, 7, anunciou o novo treinador da equipe. Trata-se de Gabardo Júnior, de 40 anos, que disputou a Série D deste ano pelo Operário de Várzea Grande-MT.

Gabardo começou como treinador nas categorias de base do Grêmio, onde também atuou como auxiliar técnico de Renato Gaúcho. Em 2021, o treinador comandou o Vitória da Conquista nos primeiros cinco jogos do Baianão daquele ano, mas após duas vitórias, duas derrotas e um empate, deixou o cargo.

Em sua temporada de retorno à elite do futebol baiano, o Jequié irá disputar apenas o Campeonato Baiano, que tem sua estreia marcada para o dia 14 de janeiro. A Federação Bahiana de Futebol ainda não divulgou a tabela de jogos, mas o regulamento permanece o mesmo dos últimos anos.