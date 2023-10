Joana Sanz decide interromper divórcio com Daniel Alves | A TARDE

A modelo Joana Sanz interrompeu o processo de divórcio com o ex-lateral Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro por acusação de estupro na Espanha. De acordo com o programa TardeAR, da emissora Telecinco, a espanhola não quer deixar o marido nesta situação.

Ainda segundo o programa, Joana Sanz decidiu retornar à casa do casal em Barcelona. Após a acusação de estupro, ela deixou o local e se mudou para Madrid. Em março deste ano, a modelo havia indicado o término do seu casamento com o ex-jogador, mas teria desistido da decisão.

Em uma das últimas publicações, Sanz compartilhou uma carta contendo uma declaração de amor de Daniel Alves. "Por um beijo da magrinha eu daria qualquer coisa. Por um beijo dela, mesmo que fosse só um. Onde estar, tanto faz, tanto faz, mas com você ao meu lado sempre. Te amo", publicou.

Daniel Alves segue preso em Brians 2, em Barcelona. O brasileiro deve ser julgado no final deste ano. Ele é acusado de estuprar uma jovem de 23 anos no dia 29 de dezembro do ano passado.