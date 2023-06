João Chumbinho e Silvana Lima se classificam no ISA Games

Depois de um dia bastante movimentado de competição em El Salvador, os atletas brasileiros João Chumbinho e Silvana Lima conseguiram se classificar para a oitava rodada da chave de repescagem dos ISA Games.

João foi o primeiro a entrar na água e fez sua estreia na quinta rodada da repescagem. Ele conquistou a vitória na bateria com uma pontuação total de 14.13, superando o venezuelano Francisco Bellorin (12.50), o neozelandês Kehu Butler (10.27) e o colombiano Giorgio Gomez (5.90).

Em seguida, Chumbinho conseguiu avançar em segundo lugar na sexta rodada, alcançando uma pontuação total de 12.76. Ele se classificou juntamente com o francês Kauli Vaast (16.07). Infelizmente, na mesma bateria, Filipe Toledo obteve uma pontuação de 5.40 e foi eliminado da competição.

Por fim, o surfista de Saquarema conquistou a vitória na terceira bateria da sétima rodada, com um excelente somatório de 15.33. Além disso, o surfista alemão Dylan Groen (12.00) também se classificou, superando o australiano Ethan Ewing (3.50) e o costa-riquenho Malakai Martínez (0.87). Agora, João se prepara para enfrentar Frederico Morais, de Portugal, e mais dois competidores que ainda não foram definidos.

Silvana Lima se classifica depois de quatro baterias

Da mesma forma, no torneio feminino, a surfista cearense Silvana Lima teve que passar por quatro baterias antes de chegar à oitava rodada do ISA Games. Inicialmente, ela avançou em segundo lugar na quarta bateria da quarta rodada, com uma pontuação total de 12.20. A surfista ficou atrás apenas da peruana Daniella Rosas (13.10).

Logo em seguida, Silvana se classificou na quinta rodada, também em segundo lugar, alcançando uma pontuação de 10.40. Na mesma disputa, a brasileira Luana Silva foi eliminada com uma pontuação total de 10.17.

Na sequência, Lima conquistou a vitória na terceira bateria da sexta rodada, acumulando pontuações de 7.83 e 7.40 em suas ondas. A brasileira superou a canadense Erin Brooks (12.00) e a porto-riquenha Havanna Cabrero (10.97). Por fim, Silvana garantiu a segunda posição com uma pontuação total de 7.00 e avançou para a oitava rodada da chave de repescagem.

Agora, Silvana Lima enfrentará a surfista australiana Ellie Harrison e outras duas competidoras que ainda não foram definidas. Além disso, a surfista gaúcha Tatiana Weston Webb (10.90) venceu sua bateria na quarta rodada da chave principal, superando a francesa Vahiné Fierro e a norte-americana Caroline Marks.