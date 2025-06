João Fonseca brilha em Roland Garros, elimina polonês e mira nova vitória

João Fonseca estreia com vitória em Roland Garros - Foto: FRANCK FIFE / AFP

João Fonseca começou com o pé direito sua trajetória em Roland Garros. O jovem tenista brasileiro, de apenas 18 anos, venceu na última terça-feira, 27, sua partida de estreia no torneio francês ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz, número 28 do ranking da ATP, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2.

A ótima vitória foi celebrada pelo tenista carioca, que revelou estar emocionado em atuar em um dos palcos mais tradicionais do tênis mundial.

"Dá um frio na barriga. Jogando em uma quadra cheia de Roland Garros e enfrentando um ex-top 10, cabeça de chave... Isso aumenta a pressão", afirmou Fonseca após o jogo.

Em sua primeira participação na chave principal de um Grand Slam, Fonseca revelou que a maior dificuldade foi lidar com a tensão do momento. Ele explicou sua estratégia para manter o foco.

"Tentei entrar o mais intenso possível para deixar a tensão de lado e focar nas minhas pernas, na pressão de bola. Focar no que eu tinha que fazer e não segurar o braço ou fazer jogadas precipitadas", detalhou.

Com a vitória, João Fonseca tornou-se o jogador mais jovem a vencer uma partida em Roland Garros desde Carlos Alcaraz em 2021, quando o espanhol também tinha 18 anos.

Próximo desafio será contra ídolo local e terá torcida contra

Nesta quinta-feira, 29, o brasileiro terá pela frente o francês Pierre-Hugues Herbert, que venceu o compatriota Benjamin Bonzi por 3 sets a 2. Atuando em casa, Herbert contará com o apoio da torcida local, algo que Fonseca já está preparado para enfrentar.

"Sei que vai ser difícil, tanto pelo jogador quanto pela torcida. Mas também sei que a torcida brasileira vem em peso. Quero aproveitar esse momento sem pressão e curtir cada ponto", disse o jovem tenista.

A presença em Roland Garros é, para João, a realização de um sonho antigo. Ele destaca o peso simbólico do torneio para os brasileiros:

"É um sonho realizado participar de Roland Garros, um torneio que os brasileiros acompanham muito por causa da história do Guga. Estar aqui, passando da primeira rodada, é especial. Claro que o sonho maior é ganhar o torneio", finalizou brasileiro.