João Fonseca é campeão do US Open juvenil e vira número 1 do ranking

João Fonseca, brasileiro de 17 anos, se consagrou campeão da grande final do US Open juvenil, neste sábado, 9, após vencer o americano Learner Tien, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Com o título em mãos, João assume a liderança do ranking mundial, enquanto o americano se contenta com a segunda posição.

"A torcida fez me sentir no Brasil. É só gratidão por todo o trabalho. E vamos por mais, muito mais. Aqui é Brasil, po..." disse João emocionado após o título

Em uma partida marcada pelo equilíbrio nos três sets, o americano começou melhor, apesar da ofensividade do brasileiro, e conseguiu fechar o primeiro set por 6/4 ao seu favor.

Entretanto, carregado pela energia que só o Brasil tem, João conseguiu dar a volta por cima mostrando o seu tênis e empatou no segundo set. Já no último e decisivo, o carioca controlou bem as emoções e garantiu a vitória com o set de maior vantagem da noite, levando os brasileiros presentes na arquibancada a euforia no primeiro título de Grand Slam do brasileiro.

João Fonseca ganha troféu do US Open juvenil | Foto: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Inacreditável. Estou muito feliz. Tenho muita gratidão por tudo, eu amo esse esporte. Lutei até o final, estou muito feliz. É inacreditável. Vim ao US Open tentando passar a barreira das quartas de final. Consegui passar e botei na minha cabeça que dava. Era jogar com o coração. Me inspirei na Bia Haddad, porque ela joga com o coração. Aqui se encerra minha carreira no juvenil. Agora é ir com tudo para o profissional" disse João Fonseca, em entrevista ao Sportv.



O campeonato também contou com um gostinho de revanche, já que, ainda no início do ano, na final de duplas juvenis do Austrália Open, João ficou com o vice colocado ao do belga Alexander Blockx, enquanto Learner Tien junto com o também norte-americano, Cooper Williams, venceram o brasileiro com parciais de 6/4 e 6/4.

João se tornou o terceiro brasileiro a ser campeão de um Grand Slam na categoria juvenil, os outros dois títulos vieram em 2018 com Thiago Wild, também no US Open e, em 2010, com Tiago Fernandes faturando o Australian Open.