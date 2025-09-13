Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TUDO IGUAL

João Fonseca vence tenista grego na abertura da Copa Davis

Thiago Wild perde na sequência e deixa confronto com a Grécia empatado

Redação

Por Redação

13/09/2025 - 17:24 h
João Fonseca venceu o rival grego pela Copa Davis. Confronto entre países está empatado.
João Fonseca venceu o rival grego pela Copa Davis. Confronto entre países está empatado. -

Tenista brasileiro mais bem ranqueado da atualidade, João Fonseca derrotou Stefanos Sakellaridis no primeiro duelo do time brasileiro contra a Grécia na Copa Davis. Derrotado pela França em fevereiro, o Brasil precisa vencer os gregos para ter chance de participar da disputa do título em 2026.

Fonseca venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, na primeira partida do Grupo 1. Depois, foi a vez de Thiago Wild entrar em quadra para enfrentar Stefanos Tsitsipas, ex-top 3 e atual número 27 do ranking.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O grego venceu também por 2 sets a 0, com parciais de 2/6 e 1/6, deixando a disputa empatada. A disputa do Brasil em Atenas será no formato de melhor de cinco jogos. Neste domingo, 14, Wild ainda terá uma partida de duplas. Na sequência, um ou dois jogos de simples irão definir o país vencedor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa Davis João Fonseca tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Fonseca venceu o rival grego pela Copa Davis. Confronto entre países está empatado.
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

João Fonseca venceu o rival grego pela Copa Davis. Confronto entre países está empatado.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

João Fonseca venceu o rival grego pela Copa Davis. Confronto entre países está empatado.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

João Fonseca venceu o rival grego pela Copa Davis. Confronto entre países está empatado.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x