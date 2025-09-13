João Fonseca vence tenista grego na abertura da Copa Davis

João Fonseca venceu o rival grego pela Copa Davis. Confronto entre países está empatado. - Foto: Reprodução

Tenista brasileiro mais bem ranqueado da atualidade, João Fonseca derrotou Stefanos Sakellaridis no primeiro duelo do time brasileiro contra a Grécia na Copa Davis. Derrotado pela França em fevereiro, o Brasil precisa vencer os gregos para ter chance de participar da disputa do título em 2026.

Fonseca venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, na primeira partida do Grupo 1. Depois, foi a vez de Thiago Wild entrar em quadra para enfrentar Stefanos Tsitsipas, ex-top 3 e atual número 27 do ranking.

O grego venceu também por 2 sets a 0, com parciais de 2/6 e 1/6, deixando a disputa empatada. A disputa do Brasil em Atenas será no formato de melhor de cinco jogos. Neste domingo, 14, Wild ainda terá uma partida de duplas. Na sequência, um ou dois jogos de simples irão definir o país vencedor.