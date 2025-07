João Fonseca x Nicolas Jarry: saiba onde assistir partida em Wimbledon

João Fonseca luta por classificação inédita em Wimbledon - Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

O brasileiro João Fonseca tem mais um desafio em Wimbledon. Nesta sexta-feira, 4, ele enfrenta o chileno Nicolas Jarry, ex-top 20 e atual número 143 do ranking da ATP, pela terceira rodada do tradicional torneio disputado na grama de Londres.

A partida será disputada na quadra 2 do complexo do All England Club e está prevista para começar por volta das 10h. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN 2, na TV fechada, e pelo streaming Disney+.

Tenista número um do Brasil, Fonseca já garantiu sua melhor campanha em torneios de Grand Slam ao alcançar a terceira rodada. Com duas vitórias até aqui, o carioca já projeta uma entrada inédita no top 50 do ranking mundial, o que seria mais um feito expressivo para a nova geração do tênis brasileiro.

O vencedor do confronto enfrentará nas oitavas de final o ganhador do duelo entre Cameron Norrie (61º, da Grã-Bretanha) e Mattia Bellucci (73º, da Itália).

Onde assistir João Fonseca (BRA) x Nicolas Jarry (CHI) em Wimbledon:

Data: sexta-feira, 4 de julho de 2025