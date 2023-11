João Victor espera consagrar acesso no Barradão | A TARDE

Titular do Vitória diante no confronto contra o Sampaio Correia, na última sexta, quando o Leão saiu com o resultado positivo de 2x0, João Victor substituiu Wagner Leonardo e saiu de campo bem visto após participar de importantes lances defensivos. Desta forma, ao realizar entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 24, o zagueiro rubro negro comentou sobre o momento que vem vivendo na carreira e a "volta por cima" após um período de críticas.

“Eu acho normal a torcida pegar no pé, isso tem em todo clube. Eu busco dar o meu melhor dentro de campo para que todo o grupo saia vencedor e a torcida feliz”, afirmou o jogador

O zagueiro não vinha sendo utilizado desde setembro, na partida contra do Mirassol, quando jogou os 90 minutos. Entretanto, os 14 jogos, de 33 possíveis, não afetam o jogador, que afirma está mais maduro e concentrado.

“Muito importante dar a volta por cima nas críticas que eu vinha recebendo. Graças a Deus agora eu estou mais maduro e mais concentrado no dia a dia aqui no nosso trabalho”.

Segundo os matemáticos da UFMG, o Vitória tem 87,6% de chance de ser campeão da Série B, um título jamais conquistado pela equipe baiana. Desta forma, perguntado sobre o momento que pode gerar ansiedade, João Victor afirmou que a conquista poderá ser uma consequência do trabalho feito durante toda a temporada.

“Vai ser inédito conquistar este título. Como o professor Condé e eu já falamos em outras coletivas, o título será consequência e também será muito importante para concretizar o nosso trabalho e o do treinador”.

Ainda mantendo as perguntas sobre o bom momento e o nervosismo de cravar de vez o acesso, o Vitória terá mais cinco jogos pela frente, entretanto, poderá confirmar a sua "viagem" para a Série A ainda neste fim de semana, em caso de resultado positivo em cima do Juventude e uma combinação de outros jogos. O zagueiro disse que, apesar da ansiedade, o elenco vai continuar focado no trabalho.

“A ansiedade vai crescendo a cada rodada e esse jogo do domingo pode cravar o nosso acesso, dependendo de outros resultados. Independente disso, temos que fazer o nosso a cada jogo” garantiu o atleta

Caso a combinação de resultados seja positiva para o Leão da Barra, o acesso poderá ser confirmado no santuário rubro negro, o Barradão, que garantiu 13 vitórias em 16 jogos, dando o título de melhor mandante ao clube baiano. João Victor garantiu que nada poderia ser melhor do que confirmar a vaga na Série A diante da torcida.

“Será muito melhor aqui dentro de casa por estar com a nossa torcida, nossos familiares e com certeza será muito lindo”, afirmou o jogador

O próximo adversário também busca a sua vaga na primeira divisão, estando atualmente na 4° posição com 56 pontos conquistados. Apesar do Vitória ser o melhor mandante da competição, o jogo não será fácil, até porque, estará jogando contra o melhor visitante. O Juventude soma oito triunfos e 27 pontos fora do seu Estádio. Desta forma, perguntado sobre as ideias do treinador Léo Condé para o confronto, João Victor afirmou estar ciente sobre a qualidade da equipe adversária.

“A semana começou agora, ele começará a trabalhar agora esse questão do Juventude, que será um jogo difícil, a gente sabe a qualidade do juventude, mas vamos jogar aqui com o nossa torcida”

A equipe rubro negra não contará com o Yan Souto, que está afastado com suspeita de uma hérnia abdominal e não atuou contra o Sampaio Correia. João Victor também comentou sobre o desfalque do companheiro de equipe.

“O Yan é um jogador importante para o nosso elenco. Ele vem jogando bastante jogos, a gente soube essa semana sobre o caso dele e ficamos muito tristes pela situação que deu no exame”, comentou.

Para encerrar, João Victor recordou uma promessa que fez com a esposa para caso o Vitória confirme a sua presença na Série A de 2024. A esposa do atleta comentou sobre o desejo de vê-lo sem barba, já que desde o início do relacionamento, João já era adepto aos pelos faciais.

"Minha esposa falou comigo que, se a gente subisse para a Série A, ela iria passar a máquina na minha barba, porque ela nunca me viu sem. Então é isso, rasparei a barba" finalizou o atleta.