Jogador da NBA é acusado de manter relações com menor de idade; Saiba | A TARDE

Josh Giddey, do Oklahoma Thunder City, virou alvo de investigação policial após ser acusado de manter reações com uma garota menor de idade. A própria NBA abriu o caso, que na sequência também começou a ser analisado pela Polícia de Newport Beach, na Califórnia.

A polêmica iniciou quando, em uma conta anônima, uma foto mostra o jogador com a garota, no qual, ela supostamente confirma o ocorrido. A postagem foi deletada posteriormente.

Nas imagens divulgadas, o armador aparece a chamando “minha garota” e, em uma foto específica, a legenda sugere que os dois têm (ou tiveram) relação sexual. No momento, nem a identidade, nem a real idade da moça foram confirmadas.



Ao que parece, na época, a mesma estava no high school, o que seria o ensino médio do Brasil. Na sexta-feira, 24, Mike Bass, porta-voz da liga, confirmou que o caso está sendo apurado.

Na última terça-feira,28, o atleta entrou em quadra contra o Minnesota Timberwolves, recebendo uma chuva de vaias por parte da torcida adversária. Na ocasião, o armador colaborou com 10 pontos e 6 rebotes. Após a partida, Josh Giddey foi perguntado por uma jornalista sobre as acusações, que preferiu não comentar. “Eu entendo a pergunta, obviamente, mas não tenho mais comentários no momento”, disse o jogador.