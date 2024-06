Jogador desaparece e preocupa comissão técnica: "Faz 10 dias" | A TARDE

Dirigentes e companheiros estão preocupados com a situação do jogador Ricardo Centuríon, ex-São Paulo. Atualmente no Vélez Sarsfield, ele está sumido há pelo menos 10 dias e, segundo o presidente do clube, está incomunicável, pois desligou o telefone e ninguém sabe do seu paradeiro.

"Centurión desapareceu de um dia para o outro. Não sabemos nada dele. Estamos preocupados. Estamos tentando localizá-lo pelo Google Maps. Mas desligou o telefone e não podemos localizá-lo. Faz 10 dias", disse Fábian Berlanga em entrevista à Rádio La Red.

No time argentino desde 2020, Centurión não conseguiu se firmar pois apresentou diversos problemas externos. Ele acumulou empréstimos para o San Lorenzo e o Barracas Central e retornou ao Vélez esta temporada. No entanto, o atleta não foi reintegrado ao elenco e treinava separado.

"Ele é um rapaz que está se recuperando. Estamos dando a ele todas as possibilidades de treinar. Esperamos recuperá-lo como pessoa e dar-lhe a oportunidade de estar no grupo, de ser mais um, e a partir daí, se estiver tudo bem, vamos tratá-lo como mais um jogador, como ele é", afirmou.

Atualmente com 31 anos, Centurión foi revelado pelo Racing, da Argentina, e passou pelo São Paulo nos anos de 2015 e 2016. Pelo clube brasileiro, ele atuou em 80 partidas e marcou oito gols, além de sete assistências.

Publicações relacionadas