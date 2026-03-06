Jogador do Bahia pode ser tricampeão sem entrar em campo; entenda

- Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Entre protagonistas, coadjuvantes e aqueles que nem entraram em campo, todo jogador quer levantar o troféu e tirar a icônica foto com o time campeão segurando a medalha. Na decisão deste sábado, 7, do Campeonato Baiano, 13 jogadores de Bahia e Vitória podem se considerar campeões estaduais sem sequer sair do banco de reservas, já que chegaram a ser relacionados ao longo do torneio.

Pelo lado do Bahia se destaca o goleiro Victor, que tem sido a terceira opção do técnico Rogério Ceni nas listas de relacionados. O jogador de 19 anos ainda não estreou profissionalmente pelo Tricolor, mas pode conquistar seu terceiro título da carreira.

Isso porque o jovem foi utilizado para compor elenco nas conquistas do Campeonato Baiano de 2023 e da Copa do Nordeste de 2025. O zagueiro Gerald também poderá se considerar campeão do Nordestão do ano passado e, caso o Esquadrão de Aço vença o Vitória neste sábado, também do Baianão.

| Foto: Divulgação

Jogadores que não entraram em campo no Campeonato Baiano que serão campeões pelo Bahia:

Fábio Ferreira

Victor

Gerald

Dodô

Roger Ruan

Victor Hugo

O caso também pode acontecer pelo lado do Vitória com seis jogadores:

Bernardo Rocha

João Marques

Ítalo Machado

Alejandro Almaraz

Cauan Farias

Emanoel

Nicolás Celis

As equipes se enfrentam às 17h, na Arena Fonte Nova, em final única. Em caso de pênaltis, o duelo será decidido em disputa de pênaltis.