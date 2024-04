Jogador do Leão pega ar com repórter do Sportv: "Não sei que jogo viu" | A TARDE

O lateral-direito Zeca do Vitória demonstrou bastante irritação ao fim do jogo na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste domingo, 14, no Barradão, pela estreia do Brasileirão. O atleta do Leão foi entrevistado pela repórter do SporTV, Daniela Leone, e acabou dando uma resposta nada sutil.

Antes de fazer a sua pergunta, Daniela disse que o Vitória não conseguiu atacar o Palmeiras na segunda etapa do jogo. Ela ressaltou que o Leão levou mais perigo à meta alviverde no final do primeiro tempo e questionou se o time havia sentido cansaço da sequência de partidas.

Para Zeca, isso não aconteceu, e o Leão teria mandado no jogo, além de afirmar que o Palmeiras teve menos posse, porém conseguiu ser eficiente. "Não sei que jogo vocês viram. A gente mandou no jogo o tempo todo. Eles tiveram um pouco de posse de bola e fizeram o gol. A gente estava atacando pelos lados do campo toda hora, tivemos mais oportunidades de fazer o gol. Eles tiveram duas ou três, foram felizes em uma, e teve um erro nosso em que eles poderiam ter feito um gol. Fico triste com o resultado", disparou o lateral do Leão.

O Vitória não jogará pela segunda rodada do Brasileirão, pois o Cuiabá terá confronto pela Copa Verde. Sendo assim, o próximo confronto da equipe rubro-negra será contra o Bahia, válido pela terceira rodada, no Barradão às 16h, neste domingo (21).