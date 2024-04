Jogador do São Paulo é flagrado em boate e ironiza situação | A TARDE

Arboleda, jogador do São Paulo, foi visto em uma boate em Nova Iorque, nos Estados Unidos, acompanhado pelo meio-campista Kendry Paes, de 16 anos, e pelo atacante Gonzalo Plata, ambos da seleção equatoriana.

As imagens foram divulgadas pela página equatoriana "La Data" e mostram o jogador do São Paulo exibindo dinheiro e dançando ao lado de uma mulher. De acordo com a publicação, o incidente ocorreu um dia antes do amistoso do Equador contra a Itália, no qual perdeu por 2 a 0 no domingo.

#Urgente EN LA TRI SE FILTRA VIDEO DE JUGADORES EN UN NIGTH CLUB DE NY, NOCHE ANTES DEL PARTIDO CONTRA ITALIA, KENDRY PAEZ, GONZALO PLATA Y ARBOLEDA APARECEN EN EL VIDEO.#kendryPaez #GonzaloPlata #ARBOLEDA #LaTrienelchongo pic.twitter.com/KXNBBM2nmg — 🇪🇨 La Data Ec (@LaDataEc) March 25, 2024

Arboleda também se manifestou sobre o caso em suas redes sociais, fazendo ironias em relação às críticas que recebeu após a divulgação do vídeo: "A partir de agora, nos meus dias de folga, vou começar a ler a Bíblia, porque nem sequer posso me divertir".

📲 Arboleda, via Instagram: “A partir de agora, nos meus dias de folga, vou começar a ler a Bíblia porque nem sequer posso me divertir” pic.twitter.com/C76Szt88zh — Gabriel Sá (@OGabrielSa) March 25, 2024

A Federação do Equador afirma que o período de folga ocorreu na sexta-feira, das 14h às 20h30. A entidade se pronunciou, mas não especificou se haverá punições aos jogadores envolvidos.



Confira a nota oficial emitida pela federação equatoriana:

"Diante dos fatos de conhecimento público, a FEF expressa o seguinte:

A delegação oficial teve tempo livre na sexta-feira, 22 de março, das 14h às 2h30, horário que foi cumprido com integralidade.

Foram divulgadas imagens de acontecimentos contrários aos valores e princípios que defendemos e promovemos como instituição, aos quais serão motivo de análise para futuras convocações.

Reiteramos nosso compromisso com o futebol equatoriano".