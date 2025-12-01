Menu
ESPORTES
Jogador é multado pelo clube em que joga por zombar da boca de rival

O atacante fez um gesto ofensivo relacionado ao lábio leporino de um atleta do time adversário

Marina Branco

Por Marina Branco

01/12/2025 - 18:47 h
Jogador punido por zombar de lábio leporino
Jogador punido por zombar de lábio leporino -

O Go Ahead Eagles puniu o atacante Victor Edvardsen após um episódio considerado discriminatório durante a partida contra o Stuttgart, pela Liga Europa, quando o sueco ironizou a aparência do alemão Angelo Stiller em campo.

A polêmica aconteceu logo depois de Edvardsen entrar na partida, aos 26 minutos do segundo tempo. Apenas três minutos mais tarde, ele recebeu cartão amarelo por um gesto que fazia referência ao nariz e ao lábio de Stiller, que nasceu com lábio leporino.

O episódio ganhou repercussão imediata, e o Go Ahead Eagles anunciou uma multa ao atacante no valor aproximado de R$ 3,2 mil, com montante repassado ao departamento social do clube como reparação institucional.

Após o ocorrido, Edvardsen pediu desculpas públicas pelo comportamento, reconhecendo que ultrapassou todos os limites do respeito dentro de campo.

O que é lábio leporino?

O lábio leporino é uma condição em que o lábio do bebê não fecha totalmente enquanto ele está se formando na barriga da mãe, deixando uma abertura ou fenda. Às vezes, essa abertura também aparece no céu da boca, o que é chamado de fenda palatina.

A fenda pode ser pequena ou chegar até o nariz. Até hoje, não se sabe exatamente por que isso acontece, mas costuma estar ligado a fatores genéticos e também a situações da gravidez, como falta de ácido fólico, histórico familiar ou contato com algumas substâncias que podem afetar o desenvolvimento do bebê.

Atualmente, existem procedimentos de correção do lábio leporino, reconstruindo a fenda de forma a deixar a condição imperceptível. 

Correção de lábio leporino
Correção de lábio leporino | Foto: Maos/iStockphoto

cirurgia DISCRIMINAÇÃO Lábio leporino

