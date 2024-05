Jogadora da seleção brasileira é diagnosticada com Linfoma de Hodgkin | A TARDE

A jogadora Luana Bertolucci foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Através das suas redes sociais, a volante da Seleção Brasileira divulgou a informação e garantiu que em breve começará o tratamento.

"Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês", escreveu.

Ainda durante o seu comunicado, Luana agradeceu o apoio e carinho que vem recebendo, tanto da Seleção, quanto dos amigos e familiares. Em continuidade, a atleta pediu respeito e privacidade neste momento difícil.

"Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento. Agradeço à seleção brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional. Peço também respeito à minha privacidade nesse momento. Vamos juntos", finalizou a volante.

Atualmente, além de fazer parte do elenco da Seleção, Luana joga no Orlando Pride, clube em que chegou nesta temporada. Sobre a notícia, a equipe norte-americana também declarou apoio à atleta.

"Lutamos nossas batalhas juntos, dentro e fora do campo, e os atletas e funcionários do Orlando Pride estarão lado a lado com Luana e unidos em nosso apoio a ela durante todo esse processo", declarou o clube.