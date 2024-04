Jogadora divulga número 180 nas tranças em protesto contra assédio | A TARDE

A capitã do Cruzeiro, Byanca Brasil, entrou em campo na partida contra o Real Brasília, neste sábado, 13, com o número 180 escrito em suas tranças, em protesto contra o assédio. O jogo, válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino de Futebol, aconteceu no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais, e terminou 1 a 1.

Durante jogos da rodada do Brasileirão, diversas jogadores têm feito protestos contra assédio, pelo fato de que o treinador do Santos, Kleiton Lima, estar no cargo apesar das dezenove denúncias de assédio, feitas por jogadoras.

Kleiton Lima chegou a deixar o clube em setembro de 2023, quando as denúncias de assédio foram divulgadas. No entanto, na última semana, o Santos readmitiu o treinador.

Jogadoras de três times fizeram protesto em campo, minutos antes do jogo, durante duas partidas da rodada, na última sexta-feira, 12.

Durante a partida entre Palmeiras e Avaí, que aconteceu em Jundiaí, jogadoras de ambos os clubes colocaram a mão na boca durante o hino nacional. As jogadoras do Corinthians fizeram o mesmo na partida contra o Santos, do treinador acusado de assédio, que viu o protesto de perto, em Santos.

A ideia da mensagem era mostrar que as jogadoras foram silenciadas.