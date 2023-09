Jogadora do time feminino do Lusaca é encontrada morta em piscina

O futebol da Bahia está de luto. A atacante Amanda dos Santos Climaco, que defendia o time feminino do Lusaca, morreu no último domingo, 3. Segundo informações publicadas na página oficial do time no Instagram, Amandinha, de 21 anos, foi encontrada sem vida dentro de uma piscina na casa de parentes. Foram prestados os primeiros socorros, contudo ela não resistiu.

Em contato com a equipe de reportagem do Portal A TARDE, Djailton Conceição, presidente do clube, que confirmou a informação. Informações sobre o velório e o sepultamento da atleta serão divulgados posteriormente.

Amandinha foi titular do time do Lusaca na goleada por 8 a 0 diante do Leônico, que classificou o Tricolor Afrobaiano para as semifinais do Campeonato Baiano feminino. Ela foi autora do gol da vitória da equipe.

Com gols e assistências, ela era considerada um dos destaques da equipe no estadual. Amanda acumulou passagens por clubes como Bahia e Jacuipense.