Jogadoras afirmam que jogam pela Espanha 'para que mudanças aconteçam'

A seleção feminina da Espanha decidiu manter sua concentração e jogar na próxima sexta-feira contra a Suécia "por responsabilidade" e para que as mudanças que as jogadoras pediram na Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aconteçam, afirmaram Irene Paredes e Alexia Putellas nesta quinta-feira, 21.

"Tomamos a decisão de ficar não porque estamos confortáveis, mas porque acreditamos que é o que temos que fazer para que os acordos sejam levados adiante", disse Paredes em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a seleção sueca, pela fase de grupos da Liga das Nações.

"Também por responsabilidade em relação a nós e à seleção sub-23, porque seria passar para elas uma bomba", acrescentou.

As jogadoras, após terem sido convocadas mesmo depois de dizerem que não queriam servir à seleção, aceitaram se apresentar depois do acordo firmado na quarta-feira com o Conselho Superior de Esportes (CSD) e a RFEF para que sejam feitas mudanças estruturais na federação, após o escândalo do beijo do ex-presidente Luis Rubiales na atacante Jenni Hermoso.

"A reunião do outro dia vai marcar um antes e um depois", afirmou a ganhadora de duas Bolas de Ouro, Alexia Putellas.

"Os acordos farão com que nosso esporte, o esporte feminino e, em consequência, a sociedade, sejam muito melhores", acrescentou Putellas.

"Sabemos que há coisas que levam algum tempo, mas mudanças já estão acontecendo", ressaltou Paredes, depois que a RFEF demitiu na noite de quarta-feira seu secretário geral, Andreu Camps, estreito colaborador de Rubiales.

Diante de algumas especulações na imprensa, Alexia Putellas negou que as jogadoras pediram a saída da treinadora Montse Tomé, auxiliar do demitido Jorge Vilda, que o sucedeu no cargo.

"Nunca pedimos a demissão nem a saída de um treinador, nunca. O que fizemos foi transmitir preocupações e conceitos com os quais o vestiário não se sente confortável", afirmou Putellas.

Ambas as jogadoras admitiram que não estão nas melhores condições físicas para jogar na sexta-feira contra a Suécia.

"Estamos há várias semanas dormindo muito pouco", disse Paredes.