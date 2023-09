Jogadoras da Espanha planejam boicotar a Seleção

Segundo a mídia espanhola, as 23 jogadoras da seleção da Espanha que conquistaram o título histórico na Copa do Mundo Feminina planejam realizar um boicote à equipe nacional. Isso ocorre mesmo após a renúncia de Luis Rubiales à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), ocorrida três semanas após o incidente do beijo não consentido na atacante Jenni Hermoso. As atletas consideram que as mudanças na organização foram insuficientes.

O técnico Jorge Vilda, que havia conquistado o título com a seleção espanhola, foi destituído de seus cargos na semana passada pela nova direção. Isso ocorreu enquanto Luis Rubiales ainda estava temporariamente suspenso pela Fifa, embora ele não tivesse anunciado oficialmente sua renúncia. Vilda tinha apoio do dirigente anterior quando um grupo de 15 jogadoras pediu sua saída no ano passado, alegando questões relacionadas aos métodos de trabalho, tratamento de algumas atletas e até alegações de assédio moral.

Montse Tomé, ex-jogadora e assistente técnica adjunta de Jorge Vilda na seleção espanhola, foi anunciada como nova treinadora e primeira mulher a comandar a equipe. Sua apresentação oficial está agendada para esta sexta-feira, coincidindo com a convocação para os próximos jogos da Liga das Nações Feminina contra Suécia e Suíça.