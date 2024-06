Jogadoras de vôlei terminam namoro e fãs percebem indireta nas redes | A TARDE

Chegou ao fim o relacionamento entre as atletas do vôlei brasileiro Sheilla Castro, de 40 anos, e Gabi Guimarães, de 29. As duas já não se seguem mais nas redes sociais e as fotos em comum não estão mais em exposição.

Com o término, fãs notaram um clima de indiretas após posts no Instagram. Gabi chegou a publicar um story sobre “características para reconhecer uma pessoa manipuladora", mas deletou em seguida.

Já Sheilla repostou uma mensagem de autoajuda: "Se doeu é doEU. Fica que é sEU". A também jogadora de vôlei, Ana Carolina, publicou uma foto na rede social com a amiga e outras jogadora, Pri Daroit, com a seguinte legenda: “Os semelhantes se atraem. Amo vocês!”

“A gente sabe quando é de verdade!”, comentou Daroit na publicação. Fãs não demoraram para começar com os trocadilhos e piadas. “Imagina o climão na concentração da seleção, se for gerar algum ódio que seja pra descontar na Turquia (seleção adversária do Brasil na Liga das nações) ”, brincou um.

“Fofoca pela metade não edifica ninguém carol, queria o babado completo”, disse outra. As duas tinham um fã-clube: "Sheibi”, e já chegaram a entrar em um jogo de mãos dadas.

Simplesmente Sheilla Castro e Gabi Guimarães, um casal, entrando de mãos dadas no dia contra a homofobia, ARREPIEI pic.twitter.com/TjJRlH0oTn — jordana (@lmjsecrett) May 17, 2024

