Jogadoras protestam no Brasileirão contra técnico acusado de assédio | A TARDE

A recontratação do técnico Kleiton Lima, acusado de assédio sexual por 19 atletas, para o time feminino do Santos foi motivo para protestos durante a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta sexta-feira, 12. Um dos protestos aconteceu na própria partida do Peixe contra o Corinthians.

No momento, após Victoria Albuquerque, do Corinthians, marcar um gol, as jogadoras da equipe corintiana posaram com a mão cobrindo a boca. O momento de luta também ocorreu durante a partida entre Palmeiras e Avaí/Kindermann, durante a execução do Hino Nacional.

Na partida entre Palmeiras e Avaí/Kindermann, no momento da foto, as jogadoras Letícia e Siméia, camisas 19 dos dois times, viraram de costas, em referência ao número de denúncias feitas contra o treinador.

O caso

Em setembro de 2023, Kleiton Lima pediu desligamento do Santos após ter sido acusado de assédio sexual por 19 ateltas do clube. De acordo com as profissionais, o treinador fazia comentários sobre os corpos e a vida sexual das jogadoras, e também tinha condutas como apalpá-las e observá-las no vestiário.

O treinador nega as ações. O Peixe, por sua vez, também alegou que as acusações não procedem, de acordo com uma investigação interna.