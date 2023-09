Jogadores da base do Real Madrid são detidos por divulgar vídeo sexual

Três jogadores das categorias de base do Real Madrid, cujos nomes não foram revelados, foram detidos nesta quinta-feira, 14, por supostamente divulgarem um vídeo privado de conotação sexual com uma menor de idade, informou um porta-voz da polícia espanhola.

Os jogadores, que têm por volta de 20 anos de idade, foram detidos nos campos de treinamento do clube após uma denúncia apresentada nas Ilhas Canárias este mês.

"Foram detidos pela suposta divulgação de um vídeo com conteúdo sexual com uma menor", afirmou o porta-voz, que confirmou que os jogadores foram liberados depois de terem sido interrogados e que o conteúdo de seus celulares será analisado.

A polícia interrogou um quarto jovem da base do Real Madrid pelo caso, mas seu envolvimento ainda não está claro, acrescentou o porta-voz.

"O Real Madrid comunica que tomou conhecimento de que um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento à Guarda Civil em relação a uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado por WhatsApp", informou o clube em um breve comunicado. "Quando o clube tiver conhecimento detalhado dos fatos, adotará as medidas oportunas", acrescenta a nota.

Segundo o portal El Confidencial, que publicou a notícia citando fontes da investigação, o principal envolvido seria um jogador do Real Madrid C, que supostamente se gravou tendo relações sexuais com uma jovem de 16 anos.

Os outros dois jogadores supostamente teriam compartilhado o vídeo sem o conhecimento da adolescente através do WhatsApp.

"Divulgar imagens sexuais sem consentimento também é violência sexual e assim reconhece a Lei 'só sim é sim'. A Espanha disse #Acabou", escreveu na rede social X, a ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero.

"Temos a obrigação de não olhar para o outro lado e garantir todos os direitos a todas as mulheres. Todo meu apoio à vítima e sua família", acrescentou Montero.

As detenções ocorrem pouco menos de um mês após o escândalo provocado pelo beijo forçado do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales na jogadora Jenni Hermoso, durante a cerimônia de entrega de medalhas depois da final da Copa do Mundo feminina.

Pelo episódio, Rubiales foi suspenso provisoriamente pela Fifa e acabou renunciando à presidência da RFEF.