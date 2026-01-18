ATACANTES
Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador
Evento ocorreu em um condomínio de luxo na capital baiana
Por Jair Mendonça e João Grassi
No último sábado, 17, os atacantes Marinho, do Fortaleza, e Renato Kayzer, do Vitória, agitaram as redes sociais ao aparecerem fantasiados de Homem-Aranha em uma festa de pré-Carnaval.
O evento ocorreu em um condomínio de luxo, Alphaville 2, na capital baiana, onde a dupla foi flagrada integrada ao grupo de "cordeiros" durante o show do cantor Alexandre Peixe.
A escolha da fantasia de super-herói foi vista como uma brincadeira para aproveitar a festa com mais liberdade. No entanto, o porte físico e o entrosamento dos atletas logo chamaram a atenção dos convidados.
Em vídeos que circulam na internet, Marinho e Kayzer aparecem fazendo as poses clássicas do "amigão da vizinhança" e dançando de forma sincronizada, reforçando a fama de "resenha" que a dupla possui fora de campo.
Vídeo
Marinho no Vitória?
A presença de Marinho em Salvador, ao lado de um jogador do elenco atual do Vitória, reacendeu rumores sobre um possível retorno do atacante ao Barradão, onde foi ídolo em 2016. Questionado sobre a possibilidade, Marinho foi direto: "Não estou [voltando], só se me quiserem".
A diretoria do Vitória, através do diretor Sérgio Papellin, confirmou que mantém boa relação com o atleta, mas que qualquer proposta oficial depende do aval do presidente Fábio Mota e da comissão técnica.
Momento dos atletas
- Renato Kayzer: atualmente no Vitória, o centroavante chegou ao clube em abril de 2025 em uma operação de R$ 5 milhões junto ao Fortaleza. Ele é peça importante no elenco comandado por Thiago Carpini.
- Marinho: segue vinculado ao Fortaleza, onde disputou a temporada de 2025. O jogador aproveitou o período de folga para visitar a capital baiana, cidade onde mantém residência.
