Jogadores são suspensos pelo STJD por suspeita de manipulação

Cinco jogadores de futebol acusados de envolvimento em suposto esquema de manipulação de resultados de jogos com casas de aposta, apontado pela Operação Máxima, foram suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A suspensão ocorre de maneira preventiva e vale pelo prazo de 30 dias.

Ficam suspensos os seguintes atletas:

Allan Godói dos Santos, atleta à época da ocorrência dos fatos vinculados ao time paranaense Operário;

Paulo Sérgio Marques Corrêa, atleta à época vinculado ao time paranaense Operário;

André Luiz Guimarães Siqueira júnior (André Queixo), atleta à época vinculado ao time paulista Ituano;

Mateus da Silva Duarte (Mateusinho), atleta à época vinculado ao time mato-grossense Cuiabá;

Ygor de Oliveira Ferrera (Ygor Catatau), atleta à época vinculado ao time maranhense Sampaio Correa.

A denúncia se embasou no artigo nº 35 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê suspensão preventiva quando a gravidade do ato ou fato infracional a justifique, desde que requerida pela Procuradoria ou quando expressamente determinado por lei ou por este Código.

A decisão do STJD toma como base a suspeita de um combinado para cometimento de penalidades, em uma partida do Sampaio Corrêa contra o Londrina, pela 38ª rodada, da Série B. A suspensão teria se embasado na gravidade dos fatos e na força das provas, uma vez que os jogadores também são suspeitos de atuarem como aliciadores de outros atletas.