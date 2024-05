Jogo da Copa do Brasil tem arbitragem 100% feminina | A TARDE

A partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa, válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2024, vai ter arbitragem 100% feminina. Trata-se de um fato inédito. A árbitra vai ser Edina Alves (FIFA-SP), que terá como assistentes Neuza Back (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP). A quarta árbitra Andreza Helena de Siqueira (FIFA-MG).

O VAR vai ser comandado com checagem e revisão dos lances por Charly Wendy (FIFA-SC), com assistência de Amanda Matias Masseira (SP) e Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE) e observação de Cleidy Mary (SC). Ana Karina Marques Valentin (PE) vai ser a assessora, Simone Xavier de Paulo (RJ), a inspetora, e Larissa Ramos Monteiro (RJ), a quality manager.

"Esse jogo é motivo de muita alegria e orgulho. Nós temos muitas mulheres em condições de fazer de grande expressão. Cada vez mais, elas estão se preparando e aproveitando as oportunidades que estão sendo dadas. Não posso deixar de agradecer o presidente Ednaldo, que tem reunido esforços para fortalecer a arbitragem feminina brasileira, e o Seneme pela oportunidade de desenvolvê-las", disse Regildênia Moura, membro da Comissão de Arbitragem da CBF e responsável pelo desenvolvimento da arbitragem feminina.

O jogo de ida entre Sampaio Corrêa e Fluminense terminou em 2 a 0 para a equipe carioca. No jogo de volta, o Flu pode perder até por 1 a 0, que ainda segue com a vaga nas oitavas de final. O time maranhense precisa vencer por três gols de diferença para garantir a vaga direta. Em caso de igualdade na soma dos placares, a decisão segue para as penalidades. O confronto está agendado para esta quarta-feira, às 19h, no Maracanã.

Confira o quadro de arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA) SP

Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA) SP

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA) SP

Quarta Árbitra: Andreza Helena de Siqueira (FIFA) MG

Assessora: Ana Karina Marques Valentin PE

Árbitra de Vídeo: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA) SC

AVAR: Amanda Matias Masseira SP

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Thayslane de Melo Costa (FIFA) SE

Observadora de VAR: Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro SC

