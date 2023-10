Jogo entre Bélgica e Suécia é suspenso após morte de dois torcedores | A TARDE

A partida entre Bélgica e Suécia foi suspensa na tarde desta segunda-feira, 16, ocasionada pelo assassinato de dois torcedores suecos em Bruxelas, na Bélgica, a 6 km do estádio em que ocorria o jogo, no King Baudouin Stadium. O confronto era valido pela 8ª rodada das Eliminatórias da Euro, que ocorre entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.

Após o conhecimento do ocorrido, os jogadores da Seleção Sueca se recusaram a voltar para do intervalo, desta forma, a partida foi suspensa e ainda não tem previsão de quando, ou se, ocorrerá um novo jogo. Os 45 minutos iniciais, a partida permaneceu empatada em 1x1, . Os torcedores que acompanhavam o jogo no estádio estão trancados para dentro até que o suspeito seja identificado e preso.

Em imagens divulgadas por um morador, é possível ver um homem vestido com uma jaqueta laranja e capacete branco disparando em duas pessoas no saguão de um hotel. No vídeo, o homem atira no civil após o mesmo já estar caído no chão.

Segundo a Reuters, um jornal local divulgou que uma testemunha afirmou que o atirador gritou "Allahu Akbar" antes de iniciar os disparos.

Divulgação

Através das redes sociais, o possível atirador publicou uma postagem com a frase "Está no livro do Alcorão, almas e sangue serão sacrificados." Além da imagem, um vídeo circula na internet onde o responsável pelo atentado afirma que é do estado Islâmico e que viverá e morrerá pela religião



Atirador através das redes sociais | Foto: Divulgação

"Graças a Allah, Abdesalam, sou um Mujahid (jihadista) do Estado Islâmico, goste ou não. Vivemos pela nossa religião e morremos por esta mesma religião. Graças a Allah, o irmão Abdesalam vingou os muçulmanos; Eu matei 3 suecos agora há pouco. Graças a Allah...”



Além das duas pessoas mortas no saguão do hotel, mais duas pessoas que estavam em um taxi foram atingidas pelos disparos. Entretanto, ainda não se sabe o número exato de feridos e se o número de vítimas fatais foi ainda maior.