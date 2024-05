Jogo entre Ponte Preta e Chapecoense é adiado devido ao mau tempo | A TARDE

Devido ao mau tempo, a delegação da Ponte Preta não conseguiu embarcar para Chapecó para o jogo contra a Chapecoense, levando a CBF a adiar o confronto da sexta rodada da Série B. A partida, inicialmente marcada para domingo, foi remarcada para segunda-feira, às 19h, na Arena Condá.

A delegação alvinegra estava no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, quando foi informada sobre o cancelamento do voo para Chapecó, que sairia às 8h50 e tinha chegada prevista para as 10h20 em território catarinense.

Por conta do mau tempo no aeroporto de Chapecó (SC), a delegação da Ponte Preta não conseguiu embarcar na manhã deste sábado, 18, para a partida com a Chapecoense que seria realizada neste domingo, 19. A partida foi remarcada pela CBF para segunda-feira, 20, às 19h, informou o departamento de comunicação da Macaca.



Após a comunicação do cancelamento, a diretoria da Ponte Preta entrou em contato com a CBF e obteve autorização para uma nova viagem no domingo, após o adiamento da partida para segunda-feira.

Publicações relacionadas