Jogos do Campeonato Brasileiro retornam neste sábado | A TARDE

Após a suspensão por conta da tragédia no estado do Rio Grande do Sul, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro retornam neste sábado, dia 1 de junho. A decisão foi tomada de forma unânime durante o Conselho Técnico Extraordinário, que ocorreu nesta segunda-feira, 27, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O retorno da competição será com jogos da 7ª rodada, que seriam originalmente da rodada 9. O presidente Ednaldo Rodrigues celebrou o desfecho da reunião entre os clubes e reforçou o apoio ao povo gaúcho.

"Foi uma reunião de alto nível, muito produtiva e contamos com a decisão unânime dos clubes. Gostaria também de mais uma vez prestar solidariedade aos clubes gaúchos e todo o povo do Rio Grande do Sul".

Foi alinhado que o encerramento do Brasileirão será no dia 8 de dezembro e que os três clubes gaúchos terão seus mandos de campo invertidos no primeiro turno do campeonato. As equipes ficaram duas rodadas sem atuar.

"Conseguimos consensuar decisões que envolvem o restante do campeonato, o calendário, o apoio da CBF, e, principalmente, os clubes do Rio Grande do Sul, que sofrem hoje com essa catástrofe climática. Esses acordos nos dão uma segurança e uma previsibilidade de trabalho", comentou o presidente do Internacional, Alexandre Barcellos.

"Foi uma reunião muito positiva, acabou nos ajudando com relação ao formato da tabela. Os encaixes ficaram bons", disse o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio.

"A gente fica feliz também que a grande maioria dos clubes entenderam a situação que estamos passando no Rio Grande do Sul. Tomamos algumas medidas paliativas pra gente retomar e minimizar o desequilíbrio", afirmou Alberto Guerra, presidente do Grêmio.

A entidade máxima do futebol nacional já havia reagendado os jogos da 7ª, 8ª e 9ª rodadas.

