Jogos Indígenas Pataxó tiveram início nesta sexta-feira, 19 | A TARDE

Nesta sexta-feira, 19, em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, teve início a programação dos Jogos Indígenas Pataxó 2024, sediados no Parque Indígena Praça do Cruzeiro, na Aldeia Pataxó, em Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália, na Costa do Descobrimento. O evento anual, que faz parte das celebrações da data, reúne 800 indígenas, entre homens e mulheres, representando 20 aldeias, com o intuito de fortalecer a cultura esportiva indígena.

Organizado pelo Movimento Indígena da Bahia (MIBA), o evento esportivo conta mais uma vez com o apoio do Governo da Bahia, através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), órgão da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), com um investimento superior a R$250 mil. Na cerimônia de abertura, realizada na quinta-feira, 18, o secretário da Setre, Davidson Magalhães, enfatizou o respaldo dado pelo governo.

“Estamos aqui em Coroa Vermelha na 17ª edição de um evento muito importante e com um grande número de atletas, firmando, mais uma vez, essa marca da identidade indígena na formação sociocultural do povo baiano e brasileiro. É um grito de resistência desde quando os invasores portugueses aqui chegaram em 1500. Eles trazem aqui toda a riqueza da sua cultura e da sua resistência com o apoio do Governo do Estado sempre presente através da Setre/Sudesb”, afirmou o secretário.

Zeca Pataxó, cacique da aldeia Coroa Vermelha e coordenador do MIBA celebra a presença dos atletas, das aldeias e do público. “Queremos agradecer à Setre/Sudesb por nos apoiar a estarmos aqui presentes na 17ª edição. A importância é celebrar todas as nossas modalidades com tantos jovens em um momento histórico.”

As primeiras disputas da corrida de maraká, da zarabatana, do arco e flecha e da luta corporal, além de apresentações culturais e refeições temáticas da culinária indígena foram realizadas nesta sexta-feira, 19. A programação segue no sábado, 20, com a corrida rústica, a canoagem, o arremesso de takape, a corrida de tora e o cabo de guerra mais as apresentações culturais, as refeições temáticas e o encerramento do evento com o desfile pataxó.



Apuã Pataxó, que estava na corrida de maraká, conta como está feliz em poder participar do evento. “Ganhamos lá! Mais uma vitória. Mas, também não é só competição. É para se divertir entre as aldeias na amizade”, comenta.

Já para Haokuã Pataxó, a realização do evento é muito importante para apresentar a cultura histórica para a juventude e trazê-los para participar das ações internas, como as práticas das modalidades indígenas. “Quando estamos participando, estamos mantendo viva a nossa cultura. É muito importante para nossas aldeias e para a nossa juventude seguir conosco”, afirma.