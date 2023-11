Jogos Pan-Americanos 2023 começam nesta sexta-feira | A TARDE

A cidade de Santiago, no Chile, está pronta para receber 58 modalidades nos Jogos Pan-Americanos de 2023, que começam nesta sexta-feira, 20, às 20h (horário de Brasília). 21 dessas vagas serão diretas para as Olimpíadas de Paris e 12 que dão vagas indiretas, valendo pontos para o ranking ou índices.

O encerramento das competições acontece no dia 5 de novembro, com transmissão no Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV. A disputa conta com um total de 7 mil atletas de 41 países. O Brasil terá1020 membros na delegação, sendo 633 atletas, 263 oficiais de confederações e 124 oficiais do COB.