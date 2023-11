Jogos Pan-Americanos: Brasil conquista três ouros na vela | A TARDE

A vela brasileira brilhou nesta sexta-feira, 3, na atual edição dos Jogos Pan-Americanos, que estão sendo disputados em Santiago (Chile), com a conquista de quatro medalhas, três delas de ouro. Em Algarrobo, uma das subsedes do evento, Martine Grael e Kahena Kunze garantiram o bicampeonato pan-americano na classe 49er FX, Bruno Lobo foi bi na Fórmula Kite e Mateus Isaac venceu na IQFoil. Além disso, Maria do Socorro Reis ficou com o bronze na Fórmula Kite feminina.

“A final foi tensa, pois desde que começou a semana viemos numa disputa boa com as americanas e as canadenses. Esse campeonato foi bem legal por conta dessa disputa com as adversárias. Tivemos essa pressão, pois quem fizesse bem a última regata ia sair com o pódio. Tivemos calma e fizemos bem, estamos contentes com essa medalha”, declarou Martine Grael, que, ao lado de Kahena Kunze, garantiu no Pan a classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024.

Outro brasileiro a garantir o bicampeonato pan-americano foi Bruno Lobo, que não escondeu a alegria pelo feito alcançado na Fórmula Kite: “Estou muito feliz de ter defendido meu título. Consegui dominar todo o campeonato, mas não foi fácil. É fruto de muita dedicação e trabalho. Vim muito preparado para cá e colocar a bandeira do Brasil no alto do pódio. Agora é comemorar e me preparar para ir em busca da vaga em Paris 2024”.

A terceira medalha dourada do Brasil nesta sexta na vela veio com Mateus Isaac na classe do windsurf IQFoil, que destacou a dificuldade encontrada na disputa: “Foi uma regata muito dura, difícil e bem emocionante do começo ao fim, mas estou muito feliz em ter conseguido ganhar. Mostrei que todo o trabalho feito foi recompensado e vamos para as próximas”.